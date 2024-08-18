Учёные заявили об успешных испытаниях лекарства для борьбы со старостью
В США исследователи заявили о разработке лекарства для борьбы со старостью
Вашингтон, 19 августа, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Учёные США проводят испытания новых таблеток, которые могут замедлить или даже обратить процесс старения. Эксперименты уже проводились на собаках. Подробности сообщил телеканал ABC7.
Генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен совместно с доктором Майклом Ройзеном протестировали инновационное средство, которое направлено на удлинение теломерных колпачков в стволовых клетках человека.
По заключению исследователей, увеличение теломер позволит организму производить больше стволовых клеток и поддерживать их восстановление, что может привести к «омоложению».
Эффект нового препарата был продемонстрирован на двух пожилых собаках — у одной был рак, у второй — артрит. После курса приёма таблеток их состояние здоровья значительно улучшилось.
Доклинические исследования, проведенные ранее на клетках человека в лабораторных условиях, показали, что теломеры могут удлиниться на 200%.
На людях с остеоартритом планируют чудо-таблетки начать испытывать в 2025 году.
Как сообщало ИА Регнум, итоги клинических испытаний разработанного американской фармацевтической компанией Gilead Sciences средства «Ленакапавир» (Lenacapavir), препятствующего заражению ВИЧ-инфекцией, являются грандиозным успехом, заявил 5 августа директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
В испытаниях участвовали 5,3 тыс. девушек из ЮАР. Одна группа принимала таблетки, а второй группе препарат вводили дважды в год с помощью инъекций. Тем, кому делали инъекции, из 2 тыс. женщин ни одна не заразилась.
В марте 2023 академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России снизился прирост заражения ВИЧ. Он подчеркнул, что говорить об эпидемии этого вируса в России некорректно.