Вашингтон, 19 августа, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Учёные США проводят испытания новых таблеток, которые могут замедлить или даже обратить процесс старения. Эксперименты уже проводились на собаках. Подробности сообщил телеканал ABC7.

Артем Геодакян/ТАСС

Генеральный директор компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен совместно с доктором Майклом Ройзеном протестировали инновационное средство, которое направлено на удлинение теломерных колпачков в стволовых клетках человека.

По заключению исследователей, увеличение теломер позволит организму производить больше стволовых клеток и поддерживать их восстановление, что может привести к «омоложению».

Эффект нового препарата был продемонстрирован на двух пожилых собаках — у одной был рак, у второй — артрит. После курса приёма таблеток их состояние здоровья значительно улучшилось.

Доклинические исследования, проведенные ранее на клетках человека в лабораторных условиях, показали, что теломеры могут удлиниться на 200%.

На людях с остеоартритом планируют чудо-таблетки начать испытывать в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, итоги клинических испытаний разработанного американской фармацевтической компанией Gilead Sciences средства «Ленакапавир» (Lenacapavir), препятствующего заражению ВИЧ-инфекцией, являются грандиозным успехом, заявил 5 августа директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В испытаниях участвовали 5,3 тыс. девушек из ЮАР. Одна группа принимала таблетки, а второй группе препарат вводили дважды в год с помощью инъекций. Тем, кому делали инъекции, из 2 тыс. женщин ни одна не заразилась.

В марте 2023 академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что в России снизился прирост заражения ВИЧ. Он подчеркнул, что говорить об эпидемии этого вируса в России некорректно.