Москва, 19 августа, 2024, 02:19 — ИА Регнум. На неполадки в работе мессенджера Telegram пожаловались пользователи из России. Об этом сообщили сервисы DownDetector и Сбой.рф.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По их данным, технические проблемы начались около 00:00 мск 19 августа. Порядка 70% жалоб зафиксировали от пользователей из Москвы. Также на неполадки указали в Тверской, Ярославской, Нижегородской, Брянской областях, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в работе Telegram фиксировали сбои. Примерно треть (33%) сообщений о неполадках поступали из Москвы. На втором месте среди регионов оказалась Свердловская область — 17%. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Подмосковье.

Также на сбои в Telegram пользователи жаловались 13 августа. Обращения поступали из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Нижегородской областей.