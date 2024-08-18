Тула, 19 августа, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали 18 августа в результате химического опыта в детском лагере «Солнечный» в Ленинском районе Тульской области. Лагерь находится в деревне Колодезное.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

«Следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетних в детском лагере», — сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Тульской области.

Установлено, что в ходе лекции по взаимодействию химических элементов проводился опыт, при котором произошёл взрыв и воспламенение.

Прокуратура Тульской области организовала проверку по данному факту.

На опубликованных кадрах видно, как под деревьями стоит несколько человек, затем происходит взрыв и в стороны разбегаются четыре человека.

По информации Telegram-канала «112», проводившему опыт 23-летнему Владимиру Ч. оторвало палец. Его и троих подростков доставили в больницу — у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги.

Как сообщало ИА Регнум, незаконно организованный детский лагерь на острове Аскольд в Приморье закрыли по решению суда. В работе лагеря проверка выявила серьёзные нарушения.

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