Кызыл, 19 августа, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Жителей села Бай-Хаак Тандинского района Тувы могут эвакуировать из-за дыма от лесных пожаров. Об этом 18 августа сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

ГУ МЧС по Туве Тушение лесных пожаров в Туве

«Из-за задымлённости в Бай-Хааке поручил руководству минздрава Тувы держать наготове транспорт. При необходимости будем вывозить жителей из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях», — написал он в Telegram-канале.

Также Ховалыг обязал медиков тщательно реагировать на вызовы населения, а специалистов Роспотребнадзора — взять заборы проб воздуха в Бай-Хааке.

По состоянию на 18 августа в Туве зарегистрировали 32 очага лесных возгораний. За сутки ликвидировали один лесной пожар. К тушению привлекли порядка 500 человек, дополнительные силы прибыли из Красноярского края. Борьбу с огнём осложняет жаркая погода, заключил глава Тувы.

Как сообщало ИА Регнум, в Туве с 18 на 19 августа синоптики прогнозировали «супержаркую» погоду с температурой воздуха на 10 градусов выше нормы, до 38 градусов. Об аналогичной ситуации предупредили жителей Иркутской области, Алтая, Красноярского края и Хакасии.

Из-за продолжительной жаркой и сухой погоды в Тандинском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации. Непростая обстановка сложилась также на территориях Пий-Хемского и Чеди-Хольского районов республики.