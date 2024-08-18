Вена, 19 августа, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил 18 августа, что эксперты МАГАТЭ, незамедлительно посетившие после пожара Запорожскую АЭС, не подтвердили утверждения о том, что Россия якобы причастна к возгоранию на градирне станции.

Александр Полегенько/ТАСС

Дипломат напомнил, что антироссийские источники «повесили» пожар на градирне на российскую сторону, которая якобы «жгла там автомобильные покрышки».

«Подобные заявления смехотворны, особенно с учётом того, что эксперты МАГАТЭ официально развенчали этот фейк», — написал Ульянов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что собранные доказательства подтверждают маловероятность нахождения значимого очага пожара у основания градирни. Сотрудники Запорожской АЭС проинформировали группу экспертов о необходимости оценки воздействия пожара на целостность конструкции градирни № 1 и о том, что может возникнуть необходимость в её демонтаже.

11 августа Энергодар подвергся атаке ВСУ. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. На работе станции ЧП не сказалось. Специалисты Федерального медико-биологического агентства не зафиксировали превышения радиационного фона на территории города.

12 августа эксперты МАГАТЭ получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. Они не смогли определить причины пожара на башне градирни.

Сотрудники МАГАТЭ после повторного осмотра градирни ЗАЭС не указали причины возникшего пожара. Никаких посторонних предметов или материалов агентством не было обнаружено.

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов ВСУ по ЗАЭС.