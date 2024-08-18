Минск, 19 августа, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Белорусские войска готовы реагировать на любые провокации со стороны Киева. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Белоруссии

«Готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, что они могут нам подкинуть», — отметил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам главы белорусского оборонного ведомства, усиливается южное направление соответствующей группировкой войск, которая уже размещена в районе выполнения задач.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа минобороны Белоруссии проинформировало о начале переброски танков к границе с Украиной. Виктор Хренин уточнил, что перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях. Решение было принято на фоне складывающейся на Украине и в Курской области обстановки.

Вечером 9 августа Лукашенко сообщил о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения украинской армией воздушного пространства республики в Костюковичском районе белорусские Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны привели в повышенную боевую готовность. Президент республики уточнил, что спустя некоторое время силы ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией.