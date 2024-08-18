Глава МО Белоруссии: войска отреагируют на любые провокации Киева
В Белоруссии заявили о готовности армии реагировать на любые провокации Украины
Минск, 19 августа, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Белорусские войска готовы реагировать на любые провокации со стороны Киева. Об этом заявил министр обороны страны Виктор Хренин.
«Готовы реагировать на любые провокации со стороны уже в агонии находящегося режима Украины, потому что, к сожалению, в адекватности действий мы не можем быть уверены, что они могут нам подкинуть», — отметил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По словам главы белорусского оборонного ведомства, усиливается южное направление соответствующей группировкой войск, которая уже размещена в районе выполнения задач.
Как передавало ИА Регнум, 11 августа минобороны Белоруссии проинформировало о начале переброски танков к границе с Украиной. Виктор Хренин уточнил, что перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях. Решение было принято на фоне складывающейся на Украине и в Курской области обстановки.
Вечером 9 августа Лукашенко сообщил о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения украинской армией воздушного пространства республики в Костюковичском районе белорусские Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны привели в повышенную боевую готовность. Президент республики уточнил, что спустя некоторое время силы ПВО уничтожили несколько целей над Белоруссией.