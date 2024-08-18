Киев, 19 августа, 2024, 00:16 — ИА Регнум. С позднего вечера 18 августа сигналы воздушной тревоги были включены в Киеве, а также в девяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили 18 августа в 23:35 мск в Полтавской области, а в 23:45 она уже звучала в Киеве.

Также украинские власти информировали, что сирены включили в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что украинские боевики запускают ложные цели. Таким образом ВСУ прощупывают возможности российской обороны.

В ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря пять беспилотников ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Российские войска выбили из посёлка Нью-Йорк в ДНР все подразделения ВСУ, заверил 18 августа военкор Юрий Котенок.

ВСУ в ночь на 17 августа обстреляли два белгородских села. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Домовладелец с помощью выданного ранее огнетушителя оперативно устранил начавшийся пожар.

В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ были повреждены линии газо — и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Никто среди мирных жителей не пострадал.