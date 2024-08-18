Дамаск, 19 августа, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Экипаж российского самолёта Ан-30 успешно предотвратил столкновение с истребителем-бомбардировщиком F/А-18 международной коалиции во главе с США в небе над Сирией. Об этом 18 августа сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан I ранга Олег Игнасюк.

U.S. Navy Истребитель F/A-18

По словам Игнасюка, над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 «коалиции» с Ан-30 ВКС России. Российский экипаж совершал плановый полёт над Сирией.

«Лётчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — информировал Олег Игнасюк.

Также за сутки зафиксировано 18 нарушений авиацией «коалиции» правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами истребителей-бомбардировщиков F/А-18 и тремя парами штурмовиков А-10.

Отмечается, что 17 августа Минобороны зафиксировало шесть случаев нарушений «коалицией» положений протоколов деконфликтации о не согласованных с Россией полётах беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, БПЛА MQ-9 Reaper коалиции во главе с США 14 июля допустил опасное сближение с многоцелевым истребителем Су-35 ВКС России в небе над Сирией, информировал Игнасюк.

Подобный инцидент произошёл и 12 июля, когда в районе Эс-Сухне провинции Хомс американский беспилотник опасно сблизился с российским Су-35. Пилоту истребителя удалось предотвратить столкновение.

До этого замруководителя ЦПВС в Сирии Юрий Попов сообщил об опасном сближении Ан-30 ВКС России с истребителем Typhoon «коалиции».