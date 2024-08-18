Киев, 18 августа, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз попросил западных союзников ускорить поставки вооружения украинской армии. Такое заявление он сделал 18 августа в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От наших партнёров требуется ускорение поставок. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи», — заявил он.

Свои просьбы о поставках оружия Зеленский особо адресовал Франции, США и Британии.

Как сообщало ИА Регнум, страны Запада поставками оружия Киеву для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны, считает депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Вашингтон в ближайшие недели отправит Украине новый пакет военной помощи. Такое заявление сделал 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби в конце июля говорил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине в 200 млн долларов. В пакет вошли противоракеты, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.