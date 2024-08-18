Киев, 18 августа, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Пограничники не фиксируют увеличения численности личного состава и техники белорусских войск у границы, заявил 18 августа представитель государственной погранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика (президента республики Александра. — Прим. ред.) Лукашенко также не меняется», — сказал Демченко в интервью «Украинской правде», комментируя слова белорусского лидера о переброске трети войск к границе.

По его словам, обстановка на границе остаётся под пристальным вниманием, пока нет признаков усиления. Демченко обвинил Лукашенко в нагнетании ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа президент Белоруссии заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с республикой более 120 тыс. военных. Видя агрессивную политику Киева, Минск разместил своих военных вдоль всей границы, подчеркнул Лукашенко.

Также он отметил, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны. Белорусские средства ПВО отслеживают перемещения дронов ВСУ и передают информацию российской стороне, добавил Лукашенко.

Граница между Украиной и Белоруссией заминирована «как никогда», ВСУ смогут пройти её только с огромными потерями, предупредил белорусский лидер.