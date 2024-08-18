Манила, 18 августа, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Американский защитник «Мералко Болтс» Крис Банкеро первым в истории сделал четырёхочковый бросок в рамках официального матча Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA).

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С нового сезона на Филиппинах в Кубке управляющих (один из трёх основных турниров PBA) внедрили четырёхочковую линию, она расположена в 8 метра 23 см от кольца.

Первый раз PBA опробовала этот бросок на матче звёзд в 2023 году и стала первой крупной профессиональной ассоциацией баскетбола 5×5, включившей четырёхочковые броски в регламент.

Команда Банкеро 18 августа победила соперников — «Магнолию Хотшотс» со счётом 99:94 в первом матче сезона в городе Кесон-Сити на острове Лусон.

Попытку исполнить четырёхочковый бросок в первой четверти сделал игрок «Болтс» Крис Ньюсом, но у него не получилось. Во второй четверти Банкеро попал из-за четырёхочковой линии, а через несколько минут это же удалось сделать другому игроку «Болтс» Холо Мендосе.

Четырёхочковые броски ранее начали засчитывать в некоторых лигах 3×3 и непрофессиональных турнирах — для этого игрок должен находиться в определенной зоне площадки.

Как сообщало ИА Регнум, клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра закончилась победой гостей со счётом 106:99.

При этом наиболее результативным игроком во встрече стал разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший за игру 35 очков.

У «Селтикс» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко. Его коллега по клубу лёгкий форвард Джейлен Браун принёс в копилку «Бостона» ещё 30 очков.

«Лейкерс» уступила команде «Денвер Наггетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА и вылетела из дальнейшей борьбы за титул чемпионов. Проходившая в Денвере встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:106.

Санкт-петербургский клуб «Зенит» победил команду «Пари Нижний Новгород» в финальном матче Кубка России по баскетболу. Петербуржцы победили нижегородцев со счётом 64:55.