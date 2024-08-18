Анапа, Краснодарский край, 18 августа, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Скопление водорослей в Анапе является обычным природным явлением, заявила 18 августа пресс-служба мэрии города, комментируя жалобы отдыхающих на «цветущее море».

Кадр из видео

«Возникновение на пляжах Анапы водоросли кладофоры бродячей (в народе — камка) — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создаёт зелёную массу, которая не имеет определённого объёма, количества и локального распространения для того, чтобы её можно было полностью убрать», — говорится в заявлении мэрии, которое передаёт «РИА Новости».

Выбросы водорослей для Анапы — явление не новое, фотографии старожилов свидетельствуют, что камка на пляжах была и 100 лет назад, подчеркнули городские власти, уточнив, что массы нитчатых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с течениями при северо-западных направлениях ветра. Их количество всегда разное, и массы регулярно возобновляются.

«Водоросли не выделяют каких-либо токсичных веществ и не представляют угрозы для человека. Более того, эксперты считают, что камка обладает целебными свойствами. Насыщенный морской воздух и соединения брома и йода в нем, выделяемые камкой, — очень полезны для органов дыхания», — добавили в мэрии.

Ранее в СМИ распространилась информация о массовых жалобах туристов на цветение водорослей в море Анапы. Отдыхающие, по этим данным, якобы требуют компенсацию за «позеленевшее море».

Как передавало ИА Регнум, также СМИ писали о том, что российские туристы не могут уехать с юга России из-за дорогих билетов. Россияне пожаловалось на то, что за авиабилет из Анапы в Москву с пересадкой в Ростове-на-Дону придётся отдать до 92 тыс. рублей. Схожая ситуация и с железнодорожным сообщением. Цены за билет на поезд достигали 86 тыс. рублей. Сложности у россиян возникли из-за того, что туристы купили билеты только до Анапы, надеясь позднее найти более экономичные предложения.

В РЖД пояснили, что высокая стоимость билетов из Анапы в Москву связана, прежде всего, с классом обслуживания: билеты стоимостью 80–90 тыс. рублей предусматривают пересадки в вагоны СВ и люкс.