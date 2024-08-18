Украина, 18 августа, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщило 18 августа издание «Общественное. Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным официальных украинских ресурсов оповещения, тревога в регионе не объявлялась.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белополье Сумской области. В части города пропало электричество. В регионе ранее объявлялась воздушная тревога.

В этот же день сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Власти призвали граждан спускаться в укрытия.

В ночь на 18 августа взрывы прогремели в Киеве. В городе звучал сигнал воздушной тревоги. Позднее украинские СМИ сообщили об ещё одной волне взрывов в разных частях Киева.