Вена, 18 августа, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Курскую АЭС в ближайшем будущем, заявил 18 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Telegram-канале.

Thomas Kronsteiner / Global Look Press

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны», — написал он.

По словам Ульянова, в последней информационной сводке агентства подтверждена готовность Гросси нанести визит на электростанцию для оценки ситуации. С учётом обстоятельств это может произойти довольно скоро, добавил постпред РФ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава МАГАТЭ после телефонного разговора с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым выразил готовность посетить АЭС, находящиеся в зоне конфликта.

17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал. В этот же день представители МАГАТЭ осмотрели место падения снаряда ВСУ у энергоблоков ЗАЭС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что киевский режим приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Как отметила Захарова, действия Киева создают угрозу ядерной безопасности в Европе. Представитель МИД указала на необходимость пресечь политику Украины по запугиванию и террору в отношении регионов и международного сообщества.

К поступающей по разным каналам информации о подготовке Киевом к нанесению удара по Курской атомной электростанции Минобороны РФ относится «с надлежащей серьёзностью», заявила пресс-служба ведомства. Руководство Минобороны расценивает подобные действия киевских властей при поддержке западных союзников как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма», отмечалось в сообщении.