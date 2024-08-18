Минск, 18 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Белоруссия рассчитывает, что в начале 2025 года Россия передаст ей партию вертолётов Ми-35М и звено самолётов Су-30СМ, заявил 18 августа телеканалу СТВ командующий ВВС и войск ПВО вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

ТАСС/Валерий Матыцин

«У нас в планах в начале года ещё получение двух партий авиационной техники. Это вертолёты Ми-35 и ещё одного звена самолётов Су-30СМ2», — сказал он.

Также Лукьянович информировал, что у границ Белоруссии фиксируется 30-40 полётов разведывательной авиации стран НАТО в неделю. По его словам, Минск нарастил силы, задействованные для несения боевого дежурства на границе с Украиной.

Ранее в этот же день белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны. Кроме того, по его словам, Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против Союзного государства. Он подчеркнул, что оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой, а при необходимости этот план можно изменить на наступательный.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году на территории Белоруссии было размещено российское нестратегическое ядерное оружие, контроль за ним остаётся у РФ. Москва и Минск назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на агрессивную политику недружественных стран. Лукашенко заявлял, что в случае агрессии против республики у него не возникнет никаких колебаний по вопросу о применении ядерного оружия.