Саксония, Германия, 18 августа, 2024, 20:13 — ИА Регнум. В результате пожара на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек, ещё 16 человек госпитализированы, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

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По данным агентства, пожар произошёл вечером 17 августа во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield.

«Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы», — пишет DPA.

Сообщается, что среди пострадавших четверо получили ожоги и один — травмы из-за падения с высоты. Всего пострадали 65 человек, их жизни ничего не угрожает.

Известно, что пожар начался в одной из кабинок колеса обозрения и позже перекинулся на другую. На данный момент причина возгорания не установлена, ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, шесть человек, в том числе трое детей, застряли на колесе обозрения в городе Нефтекамске в Башкирии. Инцидент произошёл из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

5 мая трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сиденьях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.

В Пензенской области остановилось колесо обозрения, на котором находились посетители. На аттракционе высотой 35 метров были четыре человека.