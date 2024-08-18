Москва, 18 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой пройдёт в Малом театре 20 августа, сообщили в пресс-службе театра.

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«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдёт 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — говорится в публикации Telegram-канале театра.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа в результате несчастного случая ушла из жизни актриса Малого театра Екатерина Васильева. Ей было 37 лет.

Васильева была ученицей советского и российского актёра и режиссёра театра и кино Юрия Соломина.

Представители театра отметили, что актриса ещё в студенческие годы получила диплом о прохождении курса «Комедия дель арте» преподаватели которого были из итальянского театра Пикколо театро ди Милано.

Васильева принимала участие в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы. Помимо этого, она несколько лет преподавала в училище имени Щепкина.

В Малом театре она выступала с 2011 года. На его сцене она исполнила 15 ролей, в том числе Софью из комедии «Недоросль», Настю из спектакля «Не было ни гроша, да вдруг алтын», Генриетту Английскую из постановки «Молодость Людовика XIV», а также Царицу из «Сказки о царе Салтане».