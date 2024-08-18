Варшава, 18 августа, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставленного Украине оружия, заявил 18 августа министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли снять запрет на использование Украиной оружия западных стран для ударов по территории России в связи с вторжением ВСУ в российский регион.

«Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации», — подчеркнул он.

Ранее глава минфина ФРГ и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что Киев имеет право использовать немецкое оружие так, как ему нужно, потому что это оружие уже принадлежит ему.

Также из документов ВСУ, захваченных 810-й бригадой морской пехоты ВС РФ на курском направлении, стало известно, что за несколько дней до атаки на Россию западные союзники Киева передали Вооружённым силам Украины броневики, которые были задействованы украинской армией на курском направлении.

Кроме того, газета The Times писала, что некоторые подразделения украинской армии за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании. По словам одного из украинских военных, подразделение которого было задействовано в нападении на Россию, в Англии они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами ведению боёв в городских условиях.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

По данным Минобороны на 18 августа, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в этом регионе — более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.