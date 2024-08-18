Киев, 18 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Киеву Покровска, Мирнограда и Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Обращаюсь к жителям населённых пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться», — написала она в своём Telegram-канале.

15 августа подконтрольные Киеву власти Покровска признали, что российская армия подошла почти вплотную к городу, и призвали жителей эвакуироваться. Глава городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что Вооружённые силы России находятся уже в десяти километрах от города.

Ранее украинские военные пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении после начала наступления ВСУ на Курскую область. По словам спикера 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Секача, украинская армия получает ещё меньше боеприпасов, чем раньше, а «русские наступают».

10 августа в силовых структурах уточнили, что подразделения Вооружённых сил России приблизились к трассе Донецк — Покровск, являющейся ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении.

Город имеет ключевое значение для логистики украинской армии, через него проходят маршруты снабжения украинских войск в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах, находящихся на линии фронта.