Барнаул, 18 августа, 2024, 19:15 — ИА Регнум. При столкновении двух легковых автомобилей на Павловском тракте в Барнауле один человек погиб, 10 пострадали, сообщает 18 августа Госавтоинспекция по Алтайскому краю на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

В релизе уточняется, что 21-летний водитель автомобиля Toyota Progres при выезде с прилегающей территории дома 50А на Павловском тракте не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и три пассажира этой машины получили травмы различной степени тяжести.

«Водитель и пять пассажиров автомобиля Toyota Progres также получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа на челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское образовалась многокилометровая пробка из-за сгоревшей фуры. По словам очевидцев, водитель фуры, ехавший из Москвы, вероятнее всего, уснул, вылетел в отбойник и столкнулся с другой фурой, которая ехала по направлению в Москву. Пострадавшая фура практически полностью выгорела.

В этот же день автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Белоруссии. В результате инцидента пострадали три человека. В транспорте находились два водителя и 46 пассажиров. Советник посольства России в Минске Алексей Маскалев позднее уточнил, что в результате аварии с российским автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян.