Москва, 18 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В рамках городского благоустройства на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения транспорта, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Согласно проекту Центра организации дорожного движения, транспорт поедет в обе стороны на Подгорской и Устьинской набережных. Благодаря этому увеличится пропускная способность перекрёстков на площадях Галины Улановой и Яузские Ворота, а также Астаховского моста.

Также повысится уровень безопасности и скорость проезда трамваев на перекрёстке. Этому поспособствует отмена левого поворота с Яузского бульвара на Яузскую улицу. Кроме того, в самых востребованных местах появится 11 пешеходных переходов.

«В рамках благоустройства в районе Яузской набережной мы обустроим новые пешеходные переходы и реорганизуем дорожное движение. Работы планируем завершить в сентябре этого года», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Двустороннее движение на Подгорской набережной позволит водителям более удобно заезжать с Яузской и Николоямской улиц на Котельническую и Москворецкую набережные. Кроме того, будут созданы дополнительные пешеходные переходы через Устьинский проезд, Подгорскую и Устьинскую набережные.