Москва, 18 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 18 августа опубликовал в своём Telegram-канале кадры массового ДТП на МКАД.

Дептранс Москвы

На внутренней стороне 45-го км кольцевой автодороги, в районе съезда №45, столкнулись несколько автомобилей, сказано в сообщении.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметил Дептранс.

На опубликованных кадрах видно, что грузовой автомобиль врезался в легковые в правом ряду, протаранив несколько машин. Всего в ДТП пострадали не менее шести автомобилей.

Ведомство также отметило, что движение в районе ДТП затруднено, и призвало водителей выбирать пути объезда.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа на МКАД в районе Коммунарского шоссе произошла авария с участием пяти автомобилей. Движение в районе места ДТП было затруднено, водителей просили выбирать пути объезда.

4 августа в Новой Москве произошла авария, в ходе которой автомобиль врезался в дерево. В результате инцидента погибли три человека, в том числе несовершеннолетний юноша. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением.