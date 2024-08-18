Москва, 18 августа, 2024, 19:02 — ИА Регнум. За несколько дней до атаки на Россию западные союзники Киева передали Вооружённым силам Украины броневики, которые были задействованы украинской армией на курском направлении. Об этом стало известно из документов ВСУ, захваченных 810-й бригадой морской пехоты ВС РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Так, из документов, которые приводит «РИА Новости», следует, что бронеавтомобиль Roshel Senator, разработанный канадской компанией Roshel Defence Solutions, был поставлен на учёт 26 июля.

«В «Техническом талоне транспортного средства ВСУ» указано, что данный броневик впервые прошёл техосмотр 27 июля 2024 года, то есть за 10 дней до вторжения», — отмечает агентство.

Также в путевом листе бронемашины говорится, что она вышла на выполнение задачи в 17:30 7 августа.

Помимо Roshel Senator в составе разбитой колонны ВСУ находились американские бронеавтомобили Hummer, тяжёлые бронемашины Cougar и БТР Stryker.

Ранее газета The Times информировала, что некоторые подразделения украинской армии за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании. По словам одного из украинских военных, подразделение которого было задействовано в нападении на Россию, в Англии они в течение нескольких дней обучались вместе с британскими солдатами ведению боёв в городских условиях.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские подразделения остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

По данным Минобороны на 18 августа, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в этом регионе — более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.