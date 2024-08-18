Киев, 18 августа, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Украина лишилась 9 гигаватт производственных энергомощностей, отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в своей статье для британской газеты Financial Times.

Carl Court / Global Look Press

Это составляет половину объёма, необходимого в зимний период, заявила Симсон.

«Это составляет половину потребности Украины в электроэнергии зимой и эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией — страной с населением более 10 миллионов человек», — отметила еврокомиссар.

Она призвала западные страны помочь киевскому режиму с ремонтом повреждённых объектов, передать децентрализованные генераторы, увеличить экспорт электроэнергии на Украину и усилить систему ПВО страны.

Как передавало ИА Регнум, американский политолог Джон Миршаймер ранее отмечал, что за время конфликта Украина лишилась от 50% до 90% электросетей, и ближайшей зимой это приведёт к катастрофическим последствиям.

Эксперт по энергетической политике в Восточной Европе Сурия Джаянти заявлял, что Украина летом 2024 года переживает самые серьёзные веерные отключения электроэнергии за всё время конфликта. По его словам, около 60% электроэнергетики в стране выведено из строя.

В июне исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то зимой жители страны смогут использовать электричество менее четырёх часов в день.