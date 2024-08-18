Москва, 18 августа, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Власти Москвы назначили оператора для реорганизации двух участков на юге города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

«Неэффективно используемые участки общей площадью 1,67 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизацией займётся оператор КРТ — казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства», — сказал Ефимов.

По его словам, на указанных участках в течение пяти лет появится современное жильё для участников программы реновации. Для развития данных участков будут направлены инвестиции в размере 15 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации составит 66 млн рублей.

Также Ефимов добавил, что благодаря реализации данного проекта появится около 80 рабочих мест.

Глава московского департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что проект позволит возвести около 44 тыс. кардных метров жилья, в том числе по программе реновации.

Вблизи ЖК специалисты построят детсад общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров, который вместит в себя 123 воспитанника. Также будет облагорожена прилегающая территория детского сада, появятся детские и спортивные площадки, заключил Гаман.