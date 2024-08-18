Москва, 18 августа, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Кинопоказы под открытым небом стартовали на фестивале городского хозяйства в спорткомплексе «Лужники». Они проходят в рамках форума-фестиваля «Москва 2030», сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Для москвичей и гостей города на большом мультимедийном экране показывают фильмы. Напротив экрана находится амфитеатр, который вмещает в себя более 100 зрителей. Также посетителям кинопоказов предлагают бесплатные угощения.

Так, уже прошли показы фильмов «Судьба человека», «Летят журавли» и «Баллада о солдате». Помимо этого, в программу вошли и другие кинокартины, рассказывающие о доблести и героизме.

21 и 22 августа состоятся показы картины «Судьба», 23 августа горожанам покажут фильм-эпопею «Сталинград».

28 августа на площадке представят первый фильм-трилогию о партизанах и военных разведчиках «Фронт без флангов» по мотивам документального романа Семёна Цвигуна«Мы вернёмся». 30 августа состоится показ фильма «Горячий снег».

Также гостям мероприятия покажут «Вызываем огонь на себя», «Сашка», «Огненная дуга», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Покровские ворота», «Джентльмены удачи» и другие фильмы.