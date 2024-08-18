Москва, 18 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Жители Москвы 18 августа несут к зданию посольства Франции цветы в память о скончавшемся ранее в этот день актёре Алене Делоне.

© R4924_italyphotopress, via www. i/Global Look Press Ален Делон

На ограждении территории посольства вывешена фотография актёра в молодости. Цветы оставляют рядом с ней.

О смерти актёра французские СМИ сообщили утром 18 августа. Близкие Делона рассказали, что он мирно скончался в своём доме в окружении семьи.

Ален Делон родился в 1935 году в пригороде Парижа. В 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, а через пять лет он вернулся во Францию. До кинокарьеры Делон сменил множество профессий: работал грузчиком, официантом, барменом. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). У актёра есть много почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, и немецкая «Золотая камера».

Как передавало ИА Регнум, ранее российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, которая снималась с Делоном в фильме «Тегеран-43» (1980), назвала его человеком безграничного таланта. Она отметила, что Делон был удивительным, добрым, смешливым, мудрым, но одновременно очень одиноким человеком.

Здоровье актёра пошатнулось после инсульта в 2019 году. В возрасте 86 лет он публично объявил о своём решении прибегнуть к процедуре эвтаназии. Делон жил в Швейцарии, где эта процедура разрешена законодательно.

В январе 2024 года суд во Франции ограничил Делона в дееспособности и поместил под судебный надзор в связи с состоянием здоровья. Ему было разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости. Состояние актёра, согласно завещанию, составило около 300 млн евро.