Чебаркуль, Челябинская область, 18 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Движение на челябинском участке трассы М5 недалеко от села Тимирязевское парализовано, многокилометровая пробка образовалась из-за сгоревшей фуры, сообщили 18 августа информагентству Ura.ru очевидцы.

Полиция Южного Урала

По их словам, водитель фуры, ехавший из Москвы, вероятнее всего, уснул, вылетел в отбойник и столкнулся с другой фурой, которая ехала по направлению в Москву. Движение из-за ДТП в Чебаркульском районе парализовано в обе стороны. Пострадавшая фура, отмечают очевидцы, практически полностью выгорела.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечают, что спасатели ликвидируют возгорание большегруза. Пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Белоруссии. В результате инцидента пострадали три человека. В транспорте находились два водителя и 46 пассажиров. Советник посольства России в Минске Алексей Маскалев позднее уточнил, что в результате аварии с российским автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян.

Ранее микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой на трассе Новороссийск — Керчь. Все находившиеся в микроавтобусе люди остались живы. По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулём.