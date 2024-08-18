Париж, 18 августа, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Левая партия «Непокорившаяся Франция» хочет внести в бюро Национального собрания предложение по отстранению от должности президента страны Эмманюэля Макрона в случае, если он не назначит кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса «Новый народный фронт» Люси Касте на пост премьер-министра. Об этом сообщает французское издание «La Tribune Dimanche».

Kremlin Pool/Global Look Press Эмманюэль Макрон

«Президент должен признать результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте на должность премьер-министра. В противном случае президент должен понимать, что мы прибегнем к использованию всех конституционных средств для его отставки», — указано в заявлении партии, текст которого приводит издание.

По мнению представителей партии, бездействие президента угрожает основам французской демократии, а также требует вмешательства парламента. Действия Макрона партия назвала в своём заявлении «переворотом». Документ был подписан ключевыми лидерами и важнейшими фигурами партии, в том числе главой парламентской фракции Матильд Пано. Генсек Социалистической партии Франции, входящей в избирательный блок французских левых политических партий «Новый народный фронт», Оливье Фор раскритиковал это заявление. Он назвал действия «Непокорившейся Франции» нарушением республиканской традиции, добавив, что данное заявление не отражает мнения остальных партий левой коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе внеочередных парламентских выборов коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу. Она завоевала 182 места из 577 в Национальном собрании Франции. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, которой досталось 168 мест. Третье место заняла коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение».

После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение.