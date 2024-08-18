Екатеринбург, 18 августа, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Прыгун в высоту Данил Лысенко победил в чемпионате России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

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Спортсмен занял первое место, показав результат в 2,33 метра. Серебряным призёром соревнования стал Илья Иванюк, преодолевший планку, которая была установлена на высоте в 2,24 метра. Третье место досталось Никите Анищенкову, который показал одинаковый результат с Иванюком. Однако, в отличие от соперника, ему понадобилось большее количество попыток.

Данилу Лысенко 26 лет. Он является двукратным чемпионом России (2017 и 2023), чемпионом мира в помещении (2018), а также серебряным призёром Чемпионата мира (2017). Помимо этого, в 2016 году он стал мастером спорта России международного класса.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходил с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа российский теннисист Андрей Рублёв обыграл итальянца Янника Синнера, являющегося первой ракеткой мира, в матче четвертьфинала теннисного турнира категории «Мастерс» в Монреале.

Ранее Лысенко стал победителем Открытого первенства города Ирбит по лёгкой атлетике в Свердловской области. Он выиграл, показав результат в 2,31 метра.