Тула, 18 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Трое детей получили ранения в результате взрыва, который произошёл во время химического эксперимента в детском лагере в Туле, сообщает 18 августа Telegram-канал «112».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В публикации уточняется, что инцидент произошёл в деревне Колодезное в лагере «Солнечный» в Тульской области. 23-летний Владимир Ч. показывал детям химический эксперимент, однако в какой-то момент произошёл взрыв, в результате которого ему оторвало палец.

Кроме того, ещё трое детей 14 и 16 лет доставлены в больницы, у них диагностированы осколочные ранения и обширные ожоги.

Как передавало ИА Регнум, в августе в муниципальном центре отдыха детей «Огонёк» в городе Светлогорске Калининградской области у 32 человек выявили острую кишечную инфекцию. Среди отравившихся были дети в возрасте от 10 до 16 лет. Из всего числа пострадавших пятерых госпитализировали, остальным необходимую медицинскую помощь оказали в лагере.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Смена лагеря, где отравились дети, была закрыта после вспышки кишечной инфекции.