Сумы, Украина, 18 августа, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В городе Белополье Сумской области после взрывов частично пропал свет. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Global Look Press/Alex Chan

Оно написало, что после взрывов в городе частично пропало электричество. Каких-либо других подробностей происшествия издание не привело. Местные власти тоже не прокомментировали происходящее.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области в настоящее время звучит воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Днепропетровске раздавались взрывы. В этот же день взрыв произошёл на северо-востоке Украины в городе Сумы.

15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.

Ночью 15 августа взрыв прогремел и в Черкасской области Украины. О повреждениях объектов в результате инцидента не сообщалось. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот день сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и восьми областей.

Ранее Лебедев заявил о ракетном ударе ВС РФ по складам ВСУ в Одесской области, расположенным рядом с портом Южный. По его словам, были поражены арсеналы, куда, предположительно, доставлялись военные грузы из Румынии.