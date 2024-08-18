Триполи, 18 августа, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Центральный банк Ливии приостановил работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий кредитного учреждения.

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В заявлении ЦБ Ливии отмечается, что директор управления Мусаб Мусаллим был похищен из своего дома утром 18 августа.

При этом ряду других высокопоставленных лиц банка также угрожали похищением.

«Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобождён», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Ливии действует два не признающих друг друга правительства. Правительство Дбейбы находится в Триполи. Вотум доверия ему вынес в марте 2021 года ливийский парламент. Правительство Хаммада базируется в Бенгази, его поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

В июле прошлого года президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи. Российский лидер сообщил о планах Москвы и далее содействовать урегулированию ситуации в Ливии на основе обеспечения «единства, суверенитета и территориальной целостности» страны.