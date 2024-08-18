Москва, 18 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На территории жилого квартала «Зелёный парк» в Зеленограде строятся детский сад и школа, которые впоследствии передадут в столичную систему образования, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Павел Бедняков/РИА Новости

Он обратил внимание на то, что для развития социальной инфраструктуры столицы используются средства столичной Адресной инвестиционной программы (АИП) и частные инвестиции. Так, в Зеленограде специалисты строят два образовательных объекта.

«Трёхэтажный детский сад на 250 мест с бассейном площадью 5,2 тыс. квадратных метров сейчас готов уже на 70%. Строительство четырёхэтажной школы для 550 учеников площадью 16,6 тыс. квадратных метров выполнено на 40%», — сказал Ефимов.

По словам заммэра, завершение строительства социальных объектов запланировано в 2025 году. Далее школу и детский сад передадут в городскую систему образования.

Сообщается, что благодаря реализации данного проекта вакантные места появятся примерно для 145 человек.