Москва, 18 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Москве сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета и полицейские провели рейд на улицах столицы, в ходе которого они выявили факты незаконной миграции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Олег Елков/ТАСС

Как указано в публикации, силовики проверяли соблюдение законодательства бывшими мигрантами и вручили нескольким десяткам человек повестки о явке в военкомат для постановки на воинский учёт. Проверки проходили в том числе и на автовокзале у станции метро «Щёлковская», а также на овощебазе и в хостелах.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге мигрантам сразу после получения российских паспортов вручили повестки.

19 декабря 2023 года в Москве в отношении «новых» граждан России возбудили 52 уголовных дела за уклонение от армии. 26 человек были объявлены в розыск. Двум нарушителям закона были назначены штрафы от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом девять граждан, которые уклонялись от воинского долга, раскаялись и отправились служить в ВС России, в связи с чем в их отношении уголовные дела были прекращены.

Ранее силовики прибыли в торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге, чтобы вручить повестки уклоняющимся от призыва на военную службу бывшим мигрантам, получившим российское гражданство.