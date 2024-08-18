Берлин, 18 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) больше не могут использовать некоторые системы вооружений, поставленные им Германией, пишет 18 августа газета Bild am Sonntag со ссылкой на внутреннее письмо минобороны ФРГ.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Запросы Украины на запасные части для самоходной гаубицы 2000 года, например, уже не могут быть удовлетворены, поскольку запрашиваемые запасные части придётся закупать заново», — говорится в отчёте министерства, который приводит издание.

Таким образом, отмечается в материале, в разгар атаки на Курскую область украинская армия уже не может в полном объёме использовать немецкие гаубицы. Более того, минобороны ФРГ не может дальше выполнять обязательства по новым проектам поддержки украинских вооружённых сил. Bild уточняет, что это касается сразу 30 приоритетных для Украины мер на общую сумму более 3 млрд евро. Затронуты, в частности, такие сферы, как противовоздушная оборона, артиллерия и беспилотники.

Кроме того, дополнительные проблемы могут возникнуть с поставками боеприпасов, которые уже были обещаны Украине. Наконец, во внутреннем документе министерства содержится предупреждение о том, что непрерывные поставки всех систем вооружений, обещанных Украине, находятся под угрозой, поскольку новые требования министерства финансов ФРГ представляют собой «изменение правил игры после её начала».

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее прокомментировала нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область. По её мнению, присутствие немецкой военной техники вызывает у россиян справедливую ярость, поскольку важную роль в их жизни играет история Великой Отечественной войны и память о павших предках. Федеральное правительство Германии поступает бессмысленно и «антиисторично», позволяя ВСУ использовать свою технику в нападении на территорию России, подчеркнула она.

Российские танки могут дойти до Берлина в качестве ответа на появление немецкой бронетехники в составе украинских подразделений, вторгшихся в Курскую область, предупреждал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, в свою очередь, заявлял, что за переданное Киеву немецкое вооружение теперь несёт ответственность украинское руководство.