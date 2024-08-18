Лондон, 18 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. На рынке жилой недвижимости в США образовался кризис на рынке жилой недвижимости. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Joe Raedle / Global Look Press

Издание отметило, что жилищный кризис в стране становится ключевым вопросом президентской кампании, поскольку высокие процентные ставки привели к стагнации рынка недвижимости. Помимо этого, на рынке отмечается снижение предложения, а также рост арендной платы. Особенно это касается колеблющихся штатов.

«Одним из факторов, сдерживающих рост всего рынка, является то, что покупатели сталкиваются с гораздо более высокими ставками по ипотеке, поэтому доступность жилья значительно снизилась, даже независимо от цены дома», — рассказал главный экономист по развитым рынкам в Nomura Дэвид Сейф.

Издание отметило, что владельцы домов, купившие их по прежним ставкам, не хотят переезжать, так как для этого они будут вынуждены взять более дорогую ипотеку.

«Люди замерли, они говорят: «Я не продам свой дом, потому что у меня ставка по ипотеке 2,6%», — отметил риелтор из Филадельфии Майк Макканн.

По словам политконсультанта Антхуана Сирайта, собственный дом является частью американской мечты, однако в настоящее время для многих американцев эта мечта «обернулась кошмаром».

Из последнего отчёта об индексе потребительских цен следует, что расходы, связанные с жильём, составили почти 90% от зафиксированного в июле объема инфляции. Например, в одном из колеблющихся штатов — Аризоне для того, чтобы арендовать двухкомнатную квартиру, необходимо зарабатывать почти $70 тысяч в год. Эта сумма вдвое выше среднего годового дохода жителей штата.

Согласно данным опроса Центра народной демократии, 84% избирателей в колеблющихся штатах обеспокоены ростом стоимости жилья. Более 75% опрошенных назвали расходы на жильё самой сложной статьёй расходов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах она введёт федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Кроме того, она пообещала предоставить выплату в 25 тысяч долларов людям, которые впервые приобретают жильё.

18 августа кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал вице-президента за её план по борьбе с инфляцией. Он напомнил, что инфляция в стране начала расти после того, как к власти пришли президент США Джо Байден и сама Харрис. По его словам, за три года политик ничего не предприняла для борьбы с инфляцией в государстве.