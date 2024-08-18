Москва, 18 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС, заявил 18 августа посол республики в Москве Полад Бюльбюль.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание», — сказал он в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос, подал ли Баку официально заявку на присоединение к объединению, Бюльбюль ответил, что «процесс в работе».

Как передавало ИА Регнум, 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС. Соответствующее письмо направлено России, председательствующей в текущем году в межгосударственном объединении.

Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва приветствует это стремление.

С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года к объединению присоединились Саудовская Аравия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия.