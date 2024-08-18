Хургада, Египет, 18 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Задержка вылета рейса из Хургады в Москву была вызвана техническими неполадками, возникшими у египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines. Об этом 18 августа сообщили в Генконсульстве России в Хургаде.

РИА Новости / Илья Питалев

«Причиной задержки рейса стали технические неполадки, произошедшие у авиакомпании Al Masria Universal Airlines», — заявили «РИА Новости» в российском генконсульстве.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь 17 августа в 17:00. Однако его вылет несколько раз переносили.

Ближе к вечеру 17 августа туроператоры расселили около 200 туристов в местный отель. В конечном счёте самолет по маршруту Хургада — Шереметьево взлетел 18 августа в районе 06:00.