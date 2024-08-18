Москва, 18 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Автомобильный мост через реку Битцу в Москве готов на 90%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Elena Mayorova/Global Look Press

По его словам, на путепроводе длиной 109 метров специалисты прокладывают трассу по четыре полосы в каждом направлении. Новые съезды будут полностью готовы уже осенью 2024 года.

Благодаря этому станет более свободным северный участок кольцевой дороги, Алтуфьевское и Липкинское шоссе. Также улучшится транспортная доступность московских районов Бибирево и Лианозово.

«Этот мост станет ключевым элементом строящегося участка Московского скоростного диаметра. Он будет соединён с Симферопольским шоссе и трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин рассказал, что на данный момент строители устанавливают парапет. Для полного завершения работ осталось сделать освещение, видеонаблюдение и автоматическую противогололёдную систему.