Москва, 18 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Разговаривать с украинским нацистским режимом, который убивает мирных граждан и создаёт угрозы ядерной безопасности, не о чем. Об этом в комментарии заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press Мария Захарова

Она отметила, что после 6 августа «весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли — бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения», а также убийства медиков, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов и создание угроз для ядерной безопасности.

«Разумеется, как сказал Владимир Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем», — резюмировала она.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинских военных в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. Следственный комитет информировал, что украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ очередной масштабной провокацией Киева. Он добавил, что вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Захарова предупредила, что военные России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она заявила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области является актом терроризма. По её словам, действия военнослужащих Украины нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.