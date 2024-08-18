Донецк, 18 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Сводный отряд МЧС России для безопасного разминирования территорий Донецкой и Луганской Народных Республик использует четыре робототехнических комплекса, чтобы сохранить жизнь и здоровье спасателей, сообщила «Донецкому агентству новостей» пресс-служба ведомства.

Михаил Терещенко/Global Look Press

Работы на социально значимых объектах, а также объектах инфраструктуры начались в 2022 году. В 2024 году в состав сводных пиротехнических отрядов МЧС входят 64 человека, 16 единиц техники и четыре робототехнических средства.

«Для проведения обезвреживания установленных и замаскированных противопехотных или противотанковых мин эффективно применяются робототехнические комплексы. Техника обеспечивает безопасность при проведении работ по разминированию, что позволяет сохранить жизни и здоровье личного состава МЧС России», — сказано в сообщении.

Каждые 60 суток проводится ротация кадров, работы по разминированию ведутся в течение всего года с учетом климатических особенностей региона и с соблюдением требований безопасности, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в апреле пресс-служба Росгвардии сообщила, что сотрудники инженерных подразделений ведомства нашли в тайниках украинских войск в ЛНР свыше 1,5 тыс. противопехотных мин и уничтожили их. Речь идёт в том числе о минах кассетных, направленного действия и кругового поражения, их уничтожили с соблюдением требований безопасности, отмечалось в сообщении.

Сапёры ведут разминирование гражданских объектов в освобождённых районах ЛНР, чтобы затем создавать там новые коммуникации, в первую очередь разминируют объекты гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередачи, информировало Минобороны.

ВСУ продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР, отмечал в январе глава республики Денис Пушилин. Войска противника направляют весь свой ресурс не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, после которого должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и запуск предприятий, подчеркнул глава ДНР.