Москва, 18 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. ВС России ракетным ударом уничтожили пусковую установку М270 MLRS производства США в Сумской области. Об этом 18 августа сообщили в Минобороны России.

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«В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны также доложили, что оперативно-тактическая авиация ВС России нанесла ракетные удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа Минобороны доложило, что ВС России в минувшие сутки поразили в зоне проведения специальной военной операции цех по производству танковых пушек и реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS.

накануне, 17 августа, Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot.

16 августа ведомство сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили на курском направлении три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.