Москва, 18 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Бывшие военные ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в приграничные регионы России для противодействия западным наёмникам и нацистам в рядах украинских бойцов, сообщает РИА «Новости».

Sergey Elagin/Global Look Press

«Конечно, мы пойдём, потому что там страдают также невинные люди. Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», — сказал боец отряда с позывным Борзый, отвечая на соответствующий вопрос.

Сослуживец бойца с позывным Змей отметил, что так же, как и другие военные из отряда Кривоноса, готов выдвинуться в Курскую область для выполнения задач по противодействию ВСУ. Он добавил, что недопустимой является гибель людей в Курской и Херсонской областях, а также на территории Донбасса и других регионов.

Боец с позывным Прометей рассказал, что в Курской области у него живёт бабушка. Для него этот регион является малой родиной, которую он готов защищать.

«Мы работаем в любом направлении, помогаем, делаем всё возможное», — заключил боец отряда.

Добровольческий отряд имени Максима Кривоноса создал бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины. Бойцы отряда сформировали освободительное движение и ведут борьбу с украинскими властями.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Президент Владимир Путин заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.