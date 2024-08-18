Москва, 18 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Советский и российский актёр дубляжа и кино Борис Быстров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск Индустрия» со ссылкой на его супругу Ирину Савину.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По информации канала, Быстров ушёл из жизни 17 августа, причина смерти в публикации не указана.

Актёр родился в Москве 12 февраля 1945 года. В 1966 году он окончил школу-студию МХАТ. В этому же году произошёл его дебют. Он сыграл главную роль в фильме «Волшебная лампа Алладина». Затем он работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, а также в «Ленкоме» и театре имени Ермоловой.

Помимо этого, он появлялся в картинах «Удар! Ещё удар!», «Приключения жёлтого чемоданчика» и других.

С 1970-х годов он начал работать актёром дубляжа. Голос Быстрова можно услышать более чем в 470 фильмах и сериалах. Среди его известных работ озвучка Гомера Симпсона в «Симпсонах», Император Палпатин в «Звёздных войнах», а также Магнето в «Людях Икс». Его голосом говорили такие зарубежные знаменитости как Энтони Куинн, Жерар Депардье, Марлон Брандо и многие другие.