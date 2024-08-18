Москва, 18 августа, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Угрозу безопасности Запорожской и Курской АЭС создают исключительно действия ВСУ и пособничество, оказываемое киевскому режиму США и другими странами Запада, заявила 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Вооружённых силы России делают всё возможное, чтобы защитить эти объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы, отметила Захарова.

«Угрозу безопасности таких объектов (гражданских объектов критической инфраструктуры. — Прим. ред.), включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада. Кстати, символично, что свою курскую вылазку ВСУ начали 6 августа, в годовщину американской ядерной бомбардировки Хиросимы — первого и единственного в истории человечества применения атомного оружия против гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — цитирует своего представителя пресс-служба МИД.

Как передавало ИА Регнум, Захарову также попросили прокомментировать информацию американских СМИ о якобы готовившихся переговорах Москвы и Киева, которые, по этим данным, были сорваны атакой ВСУ на Курскую область. Россия ранее предлагала способы мирного урегулирования конфликта, но киевский режим ответил на эти жесты доброй воли бандитской вылазкой и зверствами ВСУ, а потому разговаривать с ними не о чем, подчеркнула официальный представитель МИД.

У МИД РФ уже не остаётся сомнений в том, что Киев активно ведёт подготовку к нападению на Курскую АЭС, отмечала Захарова ранее. Охрана станции была усилена. Если ВСУ начнут реализовывать преступные планы, направленные на создание техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, Россией будут немедленно приняты жёсткие ответные меры, заявило Минобороны.