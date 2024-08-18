Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. На Камчатке в течение суток сохраняется вероятность землетрясения магнитудой до девяти баллов Рихтера. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Serguei Fomine/Global Look Press

«Сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения до 9 баллов в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске и поселке Усть-Камчатск», — сообщили сейсмологи.

По данным института, в районе Авачинского залива накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения магнитудой 8,5–8,7.

При этом землетрясение, произошедшее 18 августа, может быть форшоком как похожего по силе землетрясения, так и более мощного в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 августа у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городского округа, Елизовского и Усть-Камчатского районов почувствовали толчки, сила которых оценивалась от пяти до семи баллов. Эпицентр находился в 108 км от столицы региона.

Позже директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил, что на Камчатке ещё долгое время будут продолжаться повторные толчки после произошедшего там землетрясения.