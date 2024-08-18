Минск, 18 августа, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Двое россиян пострадали в результате аварии с российским автобусом в Белоруссии. Об этом сообщил советник посольства России в Минске Алексей Маскалев.

МВД Беларуси

«Сегодня около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — сообщил он.

Маскалев отметил, что пострадавших граждан России госпитализировали. Они находятся в больнице в Дзержинске. Медики диагностировали у них закрытые переломы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП в Белоруссии. В результате инцидента пострадали три человека. В транспорте находились два водителя и 46 пассажиров. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Причины аварии устанавливаются.

Ранее микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой на трассе Новороссийск — Керчь. Все находившиеся в микроавтобусе люди остались живы. По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулём.