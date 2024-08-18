Москва, 18 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Кадр из видео

«Подразделения отдельного гвардейского мотострелкового соединения из Ставропольского края, входящего в состав группировки войск «Днепр», активно применяют FPV-дроны по правому берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. Операторы уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Видео с уничтожением пунктов управления БПЛА ВСУ опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве уточнили, что российские военные разведывательного батальона отдельного гвардейского мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии при помощи FPV-дронов за последние дни нанесли десятки точных ударов по военным объектам украинских подразделений на правом берегу Днепра.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ в минувшие сутки поразили в зоне проведения специальной военной операции цех по производству танковых пушек и реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 района в зоне СВО.