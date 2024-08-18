Минск, 18 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Для нападения на Курскую область Украина сформировала мощные силы наёмников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Klaus-Dietmar Gabbert|Global Look Press

«В нападении на Курскую область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне в основном люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы», — рассказал он в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа президент Белоруссии поделился, что Украина атакой на Курскую область пытается вести борьбу на повышение ставок на случай переговоров с Россией.

Кроме того, он отметил, что киевский режим подталкивает Россию на принятие асимметричных мер, в том числе на применение ядерного оружия.

При этом лидер Белоруссии выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и военные страны сделают всё, чтобы «снести» Вооружённые силы Украины из Курской области.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 17 августа всего за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли до 3160 военных. Следственный комитет информировал, что украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Владимир Путин назвал атаку ВСУ очередной масштабной провокацией Киева. Он подчеркнул, что вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.